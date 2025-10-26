Организаторы Олимпиады в Италии опубликовали фото Валиевой

Организаторы Олимпиады в Италии опубликовали фото фигуристки Валиевой в соцсетях

Организаторы Олимпийских игр 2026 года в Италии опубликовали на своей странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ) фотографию российской фигуристки Камилы Валиевой.

В аккаунте обратили внимание на то, что 25 октября отмечается Всемирный день пасты. Отмечается, что снимок Валиевой в соцсетях был приурочен к этому событию, на нем спортсменку сравнивают с фузилли.

Ранее сообщалось, что Валиева планирует возобновить спортивную карьеру. 25 октября спортсменка официально сможет возобновить тренировки. 25 декабря срок дисквалификации Валиевой истечет, и она сможет выступать на соревнованиях.

Валиева не выступает из-за дисквалификации. В январе 2024 года Спортивный арбитражный суд отстранил фигуристку на четыре года, так как в ее пробе от декабря 2021 года были обнаружены следы запрещенного препарата «Триметазидин». Она была лишена золотых медалей чемпионата Европы, чемпионата России и командного турнира Олимпийских игр 2022 года (вместе со всей сборной России).