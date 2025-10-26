Спорт
ВсеСтавкиФутболБокс и ММАЗимние видыЛетние видыХоккейАвтоспортОлимпиадаЗОЖ и фитнес
12:46, 26 октября 2025Спорт

Организаторы Олимпиады в Италии опубликовали фото Валиевой

Организаторы Олимпиады в Италии опубликовали фото фигуристки Валиевой в соцсетях
Анастасия Борисова
Анастасия Борисова (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Александр Вильф / РИА Новости

Организаторы Олимпийских игр 2026 года в Италии опубликовали на своей странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ) фотографию российской фигуристки Камилы Валиевой.

В аккаунте обратили внимание на то, что 25 октября отмечается Всемирный день пасты. Отмечается, что снимок Валиевой в соцсетях был приурочен к этому событию, на нем спортсменку сравнивают с фузилли.

Ранее сообщалось, что Валиева планирует возобновить спортивную карьеру. 25 октября спортсменка официально сможет возобновить тренировки. 25 декабря срок дисквалификации Валиевой истечет, и она сможет выступать на соревнованиях.

Валиева не выступает из-за дисквалификации. В январе 2024 года Спортивный арбитражный суд отстранил фигуристку на четыре года, так как в ее пробе от декабря 2021 года были обнаружены следы запрещенного препарата «Триметазидин». Она была лишена золотых медалей чемпионата Европы, чемпионата России и командного турнира Олимпийских игр 2022 года (вместе со всей сборной России).

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    В Кремле высказались о встрече Путина и Трампа

    Артемий Лебедев раскритиковал общественные туалеты в России

    На Западе высказались о российской ракете «Буревестник»

    Десять человек пострадали при ударе ВСУ по российскому региону

    ВСУ предрекли крупнейшее поражение со времен «Азовстали»

    ВС России нанесли массированные удары по инфраструктуре Украины

    ВС РФ поразили несколько целей в Сумской области

    Пранкер назвал роковые ошибки в общении с мошенником

    Трампу предложили новый вариант урегулирования украинского конфликта

    Мобилизованного украинца нашли избитым после отправки в часть

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости