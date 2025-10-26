На Украине сотрудники ТЦК мобилизовали человека с кладбища

Сотрудники ТЦК силой мобилизовали человека с кладбища и отправили на передовую

Пленный украинский солдат Валерий Янчук рассказал, как сотрудники территориальных центров комплектования (ТЦК, аналог военкоматов) насильно мобилизовали его, когда он посещал могилу родственников. Об этом пишет ТАСС.

По его словам, он шел до кладбища к родным и встретил сотрудников ТЦК и полицию. «У меня не было военника. Сказали: "Поехали, мы тебе его сделаем". И в итоге на следующий день я уже был в учебке», — уточнил он.

Как указал военный, его отправили на передовые позиции между населенными пунктами Шандриголово и Зеленая Долина в Донецкой народной республике (ДНР), где он вскоре попал в плен.

Ранее сотрудники ТЦК пытались мобилизовать мужчину с эпилепсией.