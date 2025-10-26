Культура
12:01, 26 октября 2025Культура

Подозреваемого в ограблении Лувра задержали в аэропорту

Ольга Коровина

Фото: Thibault Camus / AP

Один подозреваемый в ограблении парижского музея Лувр задержан в аэропорту Руасси — Шарль-де-Голль. Об этом сообщает портал Franceinfo.

По информации источника, в субботу вечером в столице Франции был арестован по меньшей мере один человек, подозреваемый в причастности к громкому ограблению. Он пытался вылететь с территории Франции, куда именно он собирался, не сообщается.

Известно, что всего в связи с делом разыскиваются четверо подозреваемых. Среди них двое преступников, которые поднялись на галерею «Аполлон» с помощью автовышки, а также двое их сообщников, которые помогли подозреваемым скрыться на скутерах.

Ранее стало известно, что одного из сотрудников службы безопасности Лувра заподозрили в причастности к громкому ограблению музея.

