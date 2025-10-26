Бывший СССР
Подполье сообщило об ударах по Чернигову

Подпольщик Лебедев сообщил об ударах по объектам ВСУ в Чернигове
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)
СюжетРакетные удары по Украине:

Фото: Keystone Press Agency / Globallookpress.com

Координатор николаевского подполья Сергей Лебедев в беседе с РИА Новости сообщил об ударах по объектам Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Чернигове.

«Город под серьезной атакой. Прилетает в основном по энергетике», — отметил он, добавив, что удары также наносились по пунктам временной дислокации военных.

Украинские СМИ сообщали о взрывах в Харькове, Киеве и Херсоне. В ряде областей будут отключать свет с 9 до 22 часов.

Ранее сообщалось, что Вооруженные силы (ВС) России нанесли массированные удары по объектам в Херсоне и Одессе.

