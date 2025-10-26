Спорт
20:33, 26 октября 2025Спорт

«Реал» обыграл «Барселону» в «Эль-класико» и упрочил лидерство в чемпионате Испании

Алексей Гусев
Алексей Гусев (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Susana Vera / Reuters

Мадридский «Реал» на своем поле обыграл «Барселону» в матче 10-го тура чемпионата Испании. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Встреча прошла в воскресенье, 26 октября, и завершилась со счетом 2:1 в пользу хозяев. В составе победителей голами отметились Килиан Мбаппе и Джуд Беллингем. У гостей гол забил Фермин Лопес. В концовке встречи у каталонцев с поля был удален Педри.

«Реал» набрал 27 очков и упрочил лидерство в чемпионате Испании. «Барселона» с 22 очками находится на втором месте.

Ранее сообщалось о том, что клиент букмекерской компании в России оформил самую крупную ставку на матч между «Реалом» и «Барселоной». Игрок поставил 150 тысяч рублей.

