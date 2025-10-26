Спорт
ВсеСтавкиФутболБокс и ММАЗимние видыЛетние видыХоккейАвтоспортОлимпиадаЗОЖ и фитнес
16:54, 26 октября 2025Спорт

Россиянин поставил 150 тысяч рублей на «Эль-класико»

Россиянин поставил 150 тысяч рублей на матч между «Реалом» и «Барселоной»
Анастасия Борисова
Анастасия Борисова (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Nacho Doce / Reuters

Клиент букмекерской компании оформил самую крупную ставку на матч десятого тура чемпионата Испании между мадридским «Реалом» и «Барселоной». Об этом сообщает Metaratings.ru.

Россиянин поставил на «Эль-класико» 150 012 рублей, включив исход в экспресс из трех событий с прогнозом «обмен голами» по коэффициенту 1.33 и общим коэффициентом 3.20. По данным букмекера, распределение ставок на исход встречи склоняется в пользу каталонцев: около 55 процентов приходится на победу «Барселоны», 42 процента — на успех «Реала», и порядка 3 процентов — на ничью.

Ранее букмекеры назвали фаворита «Эль-класико». Им должен стать мадридский «Реал».

Встреча между «Реалом» и «Барселоной» пройдет 26 октября в Мадриде. Она начнется в 18:15 по московскому времени.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Дмитриев назвал рубль самой успешной валютой 2025 года

    Конгрессвумен Луна прокомментировала результаты встречи с Дмитриевым

    В России анонсировали встречу депутатов Госдумы с конгрессменами из США

    Умер актер «Мастерской Петра Фоменко» Геннадий Назаров

    В Польше назвали преимущество России перед Западом

    Врач посоветовала несколько помогающих лучше спать продуктов для ужина

    Подтвердились слухи о романе Кэти Перри с известным политиком

    Обсуждение строительства тоннеля между Россией и США продолжится

    В российском городе жильцы дома пожаловались на запах «элитных духов»

    Выбор Путиным формы одежды для встречи с Герасимовым объяснили

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости