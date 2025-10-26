Россиянин поставил 150 тысяч рублей на «Эль-класико»

Россиянин поставил 150 тысяч рублей на матч между «Реалом» и «Барселоной»

Клиент букмекерской компании оформил самую крупную ставку на матч десятого тура чемпионата Испании между мадридским «Реалом» и «Барселоной». Об этом сообщает Metaratings.ru.

Россиянин поставил на «Эль-класико» 150 012 рублей, включив исход в экспресс из трех событий с прогнозом «обмен голами» по коэффициенту 1.33 и общим коэффициентом 3.20. По данным букмекера, распределение ставок на исход встречи склоняется в пользу каталонцев: около 55 процентов приходится на победу «Барселоны», 42 процента — на успех «Реала», и порядка 3 процентов — на ничью.

Ранее букмекеры назвали фаворита «Эль-класико». Им должен стать мадридский «Реал».

Встреча между «Реалом» и «Барселоной» пройдет 26 октября в Мадриде. Она начнется в 18:15 по московскому времени.