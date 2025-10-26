Забота о себе
Россиян предостерегли от одного метода борьбы с запорами

Врач Лопатин: Длительный прием слабительных может развить устойчивую диарею
Бесконтрольный прием слабительных препаратов может быть опасен, предупредил гастроэнтеролог, терапевт «СМ-Клиники» в Санкт-Петербурге Сергей Лопатин. От такого метода борьбы с запором он предостерег россиян в разговоре с «Лентой.ру».

Врач рассказал, что бесконтрольный прием слабительного может спровоцировать устойчивую диарею, а также обезвоживание, нарушение электролитного баланса в организме, неврологические нарушения, низкое артериальное давление и сбои сердечного ритма. Лопатин объяснил: это происходит, потому что вместе с жидкостью организм теряет калий, натрий, магний и другие элементы, необходимые для его нормальной работы.

Не менее опасным осложнением гастроэнтеролог назвал снижение мышечного тонуса стенок кишечника. «Из-за слабительных мышцы кишечника перестают нормально сокращаться, развивается зависимость от препарата, поэтому для сохранения устойчивого эффекта приходится постоянно увеличивать дозу. На этом фоне также возможно изменение микробиома кишечника», — уточнил специалист.

Он подчеркнул, что особую опасность злоупотребление слабительными представляет для людей с неустойчивой психикой и склонностью к расстройствам пищевого поведения. В этом случае привыкание к препарату может также ухудшать течение анорексии и булимии.

Ранее гастроэнтеролог Евгения Мельникова назвала оптимальное количество посещений туалета в сутки. По ее словам, норма частоты стула может сильно отличаться, но у здоровых людей дефекация происходит не чаще двух раз в сутки и не реже трех раз в неделю.

