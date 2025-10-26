Мир
14:04, 26 октября 2025Мир

РПК объявила о выводе сил из Турции и переходе к мирному процессу

РПК заявила о начале вывода всех своих бойцов с территории Турции
Екатерина Графская
Екатерина Графская (Редактор отдела «Наука и техника»)

Фото: Goran Tomasevic / Reuters

Рабочая партия Курдистана (РПК) заявила о начале вывода всех своих бойцов с территории Турции в рамках процесса разоружения, согласованного с турецкими властями. Об этом сообщает Reuters.

Это решение призвано заложить основы «свободной, демократической и братской жизни» и завершить десятилетия вооруженного противостояния между РПК и Анкарой, унесшего более 40 тысяч жизней.

В заявлении, зачитанном во время церемонии в горах Кандиль на севере Ирака, представители РПК подчеркнули, что вывод войск отражает их приверженность мирному проекту лидера Абдуллы Оджалана. Организация призвала турецкое правительство «создать правовую основу для интеграции» и обеспечить условия для участия бывших боевиков в демократической политике.

Пресс-секретарь президента Турции Омера Челика назвал решение РПК «конкретным результатом реализации цели правительства — Турция без терроризма» и отметил, что оно создает «позитивную основу» для парламентского рассмотрения правовых аспектов процесса.

Эксперты отмечают, что завершение конфликта между Турцией и РПК может изменить баланс сил на Ближнем Востоке, включая ситуацию в Сирии, где США сотрудничают с курдскими формированиями, которых Анкара считает связанной структурой РПК.

Ранее стало известно, что боевики РПК начали процесс разоружения на севере Ирака.

    Все новости