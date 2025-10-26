Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
18:21, 26 октября 2025Россия

Спрогнозировано будущее ВС России

Военачальник Греков назвал участников спецоперации будущим ВС России
Олег Давыдов
Олег Давыдов (Редактор отдела «Интернет и СМИ»)

Фото: Сергей Бобылев / РИА Новости

Заместитель командующего группировкой войск «Восток» по военно-политической работе генерал-лейтенант Роман Греков спрогнозировал будущее Вооруженных сил (ВС) России. Его слова передает РИА Новости.

Будущим ВС России Греков назвал военнослужащих, которые принимают участие в спецоперации. По его словам, они получили уникальный боевой опыт в современных условиях.

Таким образом, эти солдаты смогут обеспечить надежную обороноспособность государства на протяжении долгих лет, сказал военачальник.

Ранее политолог Алексей Чеснаков заявил о начале нового этапа конфликта на Украине. Такое заявление он сделал после того, как президент США Дональд Трамп пожелал удачи как Киеву, так и Москве.

.
Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Лавров высказался о достижении целей России на Украине

    Толпа подростков напала на россиянина возле магазина

    Лавров оценил готовность России проявить гибкость в переговорах

    Лавров рассказал об очень важном заявлении Трампа

    44-летняя Алессандра Амбросио снялась в откровенном образе Victoria's Secret

    В США допустили отказ от введения пошлин в отношении Китая

    Заблокировавшего российскую заправку тигра записали на видео

    В Великобритании прозвучали угрозы в адрес Зеленского

    Горящий после налета «Гераней» поезд с техникой ВСУ сняли на видео

    Спрогнозировано будущее ВС России

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости