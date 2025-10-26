Бывший СССР
Сразу 16 сотрудников ТЦК и полиции стали участниками принудительной мобилизации украинца

В Одессе 16 сотрудников ТЦК и полиции мобилизовали одного украинца
Анастасия Алимпиева
Анастасия Алимпиева (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Seneline / Shutterstock / Fotodom  

Сразу 16 сотрудников ТЦК (территориального центра комплектования) и полицейских приняли участие в принудительной мобилизации одного украинца. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на представителей российских силовых структур.

«В Одессе установлен рекорд по количеству "людоловов" на одного "ухилянта"», — отметил собеседник агентства.

Как отметил источник, на Украине в последнее время все чаще фиксируются случаи силовой принудительной мобилизации.

Ранее пленный украинский солдат Валерий Янчук рассказал, как сотрудники ТЦК насильно мобилизовали его, когда он посещал могилу родственников.

.
