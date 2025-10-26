Мир
Стало известно о задержании второго подозреваемого в ограблении Лувра

Le Figaro: Задержаны два подозреваемых в ограблении Лувра
Анастасия Алимпиева
Анастасия Алимпиева (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Thibault Camus / AP

О задержании двух подозреваемых в ограблении Лувра сообщает французская газета Le Figaro. По данным источника, полицейские схватили их вечером накануне.

Как утверждалось ранее, один из них был пойман в парижском аэропорту Руасси — Шарль-де-Голль. Второго, пишет Le Figaro, поймали в районе Сена-Сен-Дени в пригороде французской столицы.

Полиция продолжает поиски еще двух человек, пишут французские СМИ.

Ранее стало известно, что одного из сотрудников службы безопасности Лувра заподозрили в причастности к громкому ограблению.

