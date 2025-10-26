Мир
12:57, 26 октября 2025Мир

Трампу предложили новый вариант урегулирования украинского конфликта

AT: В США предложили остановить поставки современного оружия Украине
Артем Соколов (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Станислав Красильников / РИА Новости

В США предложили остановить поставки современного оружия Украине. Об этом пишет American Thinker (AT).

По данным агентства, остановив поставки современного вооружения, президент США Дональд Трамп может повлиять на украинского президента Владимира Зеленского.

20 октября Зеленский рассказал, что команда Трампа требовала от него отдать Донбасс российской стороне. В частности, на встрече Уиткофф подчеркнул, что территория Донбасса входит в состав России по ее Конституции.

Кроме того, в ходе переговоров с украинским лидером Трамп настойчиво требовал от него согласиться на урегулирование конфликта на Украине и подчеркивал сильные стороны России.

Ранее сообщалось, что спецпосланник Трампа уговаривал Зеленского уступить Донбасс России.

    Все новости