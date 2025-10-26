Мир
Трамп станцевал национальный танец с местными жителями по прибытии в Малайзию

Трамп в Малайзии станцевал национальный танец с местными жителями
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Кадр: Youtube

Президент США Дональд Трамп по прибытии в Малайзию станцевал национальный танец с местными жителями. Трансляцию вел телеканал Magno News.

Политика встретил премьер-министр Малайзии Анвар Ибрагим, они коротко поговорили, после чего американский лидер станцевал.

Как отмечает РИА Новости, в медиацентре саммита АСЕАН, где собрались около 2,5 тысячи журналистов, действие Трампа встретили аплодисментами.

Ранее стало известно, что Трамп, вероятно, назовет новый бальный зал в Белом доме в честь самого себя.

