Трамп станцевал национальный танец с местными жителями по прибытии в Малайзию

Президент США Дональд Трамп по прибытии в Малайзию станцевал национальный танец с местными жителями. Трансляцию вел телеканал Magno News.

Политика встретил премьер-министр Малайзии Анвар Ибрагим, они коротко поговорили, после чего американский лидер станцевал.

Как отмечает РИА Новости, в медиацентре саммита АСЕАН, где собрались около 2,5 тысячи журналистов, действие Трампа встретили аплодисментами.

