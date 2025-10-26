Власти США оценили эффект от переговоров с КНР в Малайзии

Бессент: Переговоры США и КНР заложили фундамент для встречи с Си Цзиньпином

Двухдневные переговоры американской и китайской делегаций в Малайзии подготовили почву для встречи президента США Дональда Трампа и председателя КНР Си Цзиньпина. Такое мнение выразил глава минфина США Скотт Бессент, пишет Bloomberg.

Министр финансов заявил, что официальные лица Соединенных Штатов и Китайской Народной Республики крайне успешно договорились о формате предстоящего саммита лидеров двух стран. Как поделился Бессент, в ходе встречи в Куала-Лумпуре стороны обсудили закупки сельскохозяйственной продукции, торговлю, соцсеть TikTok, контрабандный поток синтетического опиоида фентанила, редкоземельные металлы и перспективы двустороннего сотрудничества. Состоявшиеся переговоры он назвал «конструктивными, масштабными и углубленными». По словам Бессента, прошедшие переговоры заложили очень хороший фундамент для встречи президента США Дональда Трампа и председателя КНР Си Цзиньпина.

Встреча Трампа и Си Цзиньпина намечена на следующую неделю, 30 октября. Она пройдет в Южной Корее. Данный визит завершит азиатское турне Трампа, в рамках которого он планировал побывать в Малайзии, Японии и Южной Корее.