10:18, 26 октября 2025Мир

Трамп заявил о любви к остановке войн

Трамп: Останавливать войны — больше чем просто хобби
Виктория Клабукова

Фото: Evelyn Hockstein / Reuters

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп признался, что любит останавливать войны. О своем пристрастии он рассказал в ходе саммита Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН), передает телеканал CNN.

По словам Трампа его стремление разрешать военные конфликты — это больше чем просто хобби. «Мне нравится это делать... Я бы не назвал это хобби, потому что это намного более серьезно, чем хобби, но я в этом хорош и я люблю это делать», — заявил он. Камбоджийско-тайский конфликт американский лидер назвал одной из первых войн, в разрешении которых он участвовал. Трамп подчеркнул, что тот день, когда он совершил телефонных звонок лидерам этих двух стран, навсегда останется у него в памяти. Президент США отметил, что усилия по разрешению военных конфликтов прежде всего должна предпринимать Организация Объединенных Наций. «ООН должна делать это, но она этого не делает», — подчеркнул Трамп.

Ранее Таиланд и Камбоджа на полях саммита АСЕАН, который проходил в Куала-Лумпуре, подписали декларацию об урегулировании конфликта. На подписании присутствовали лично президент США Дональд Трамп и премьер-министр Малайзии Анвар Ибрагим.

