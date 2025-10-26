Наука и техника
08:58, 26 октября 2025

В России обещали ответить на Tomahawk «совершенно новым оружием»

Аналитик Кнутов заявил, что Россия ответит на ракеты Tomahawk новым оружием
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Unsplash

Военный эксперт Юрий Кнутов заявил, что Россия ответит «совершенно новым оружием» на потенциальные удары ракетами Tomahawk по своей территории. Об этом он высказался в беседе с aif.ru.

Кнутов ответил, что новое российское оружие не уступит по силе ядерному.

«Ответить может совершенно новое оружие. У нас разрабатываются и совершенствуются различные системы, о которых мы еще не знаем», — обещал аналитик.

До этого министр обороны Нидерландов заявил, что страна поддержит поставку Киеву американских ракет Tomahawk для нанесения ударов вглубь России.

23 октября президент России Владимир Путин назвал попыткой эскалации разговоры о поставках Киеву дальнобойных ракет Tomahawk. По его словам, если этими ракетами будут наноситься удары по территории страны, ответ Москвы «будет очень сильным».

    Все новости