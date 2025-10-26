В России прокомментировали новые санкции против Москвы

Вице-премьер Оверчук: Запад не сможет поставить Россию на колени санкциями

Вице-премьер России Алексей Оверчук прокомментировал новые санкции против Москвы, введенные Западом. Его слова передают РИА Новости.

По словам Оверчука, с Россией невозможно вести диалог языком угроз и санкций. Запад это должен прекрасно понимать, добавил он.

Вот уже на протяжении долгого времени европейские страны пытаются поставить Россию на колени, продолжил политик. Однако все эти попытки провалились. Более того, в будущем западные государства тоже не смогут навредить Москве с помощью санкций. К тому же, она всегда найдет способ обойти эти ограничения, заключил Оверчук.

Ранее президент США Дональд Трамп прокомментировал введенные им санкции против России. По его словам, эти ограничения являются очень серьезными, поэтому будут иметь эффект.