Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
12:46, 26 октября 2025Россия

В России прокомментировали новые санкции против Москвы

Вице-премьер Оверчук: Запад не сможет поставить Россию на колени санкциями
Олег Давыдов
Олег Давыдов (Редактор отдела «Интернет и СМИ»)

Фото: Илья Питалев / РИА Новости

Вице-премьер России Алексей Оверчук прокомментировал новые санкции против Москвы, введенные Западом. Его слова передают РИА Новости.

По словам Оверчука, с Россией невозможно вести диалог языком угроз и санкций. Запад это должен прекрасно понимать, добавил он.

Вот уже на протяжении долгого времени европейские страны пытаются поставить Россию на колени, продолжил политик. Однако все эти попытки провалились. Более того, в будущем западные государства тоже не смогут навредить Москве с помощью санкций. К тому же, она всегда найдет способ обойти эти ограничения, заключил Оверчук.

Ранее президент США Дональд Трамп прокомментировал введенные им санкции против России. По его словам, эти ограничения являются очень серьезными, поэтому будут иметь эффект.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    В Кремле высказались о встрече Путина и Трампа

    Артемий Лебедев раскритиковал общественные туалеты в России

    На Западе высказались о российской ракете «Буревестник»

    Десять человек пострадали при ударе ВСУ по российскому региону

    ВСУ предрекли крупнейшее поражение со времен «Азовстали»

    ВС России нанесли массированные удары по инфраструктуре Украины

    ВС РФ поразили несколько целей в Сумской области

    Пранкер назвал роковые ошибки в общении с мошенником

    Трампу предложили новый вариант урегулирования украинского конфликта

    Мобилизованного украинца нашли избитым после отправки в часть

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости