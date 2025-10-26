Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
16:13, 26 октября 2025Россия

В российском аэропорту ввели временные ограничения на полеты

Аэропорт Калуги «Грабцево» временно ограничил прием и выпуск воздушных судов
Екатерина Графская
Екатерина Графская (Редактор отдела «Наука и техника»)

Фото: Aleksey Smyshlyaev / Globallookpress.com

Аэропорт Калуги «Грабцево» временно ограничил прием и выпуск воздушных судов. Об этом сообщает пресс-секретарь ФАВТ (Федеральное агентство воздушного транспорта) Артем Кореняко в своем Telegram-канале.

По словам Кореняко, мера введена для обеспечения безопасности полетов.

Накануне, 25 октября, также аэропорты Краснодара, Ярославля, Волгограда и Геленджика ввели временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов (ВС) в целях безопасности.

Ранее в этом же месяце Кореняко уже сообщал об ограничении полетов в аэропорту Калуги.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Зеленский раскрыл готовность Украины воевать еще несколько лет

    Стиль «нелепых девушек» из популярных в 90-х ситкомов стал трендом у молодежи

    В Великобритании отреагировали на слова Путина о «Буревестнике»

    В Европе предложили ограничить транзит в Калининград

    В России заявили о начале третьей мировой

    Путин признался в любви к одному фильму

    В российском аэропорту ввели временные ограничения на полеты

    Американцев предупредили о «Буревестнике»

    В России отреагировали на заявление Зеленского о боеспособности Украины

    ВСУ нанесли повторный удар по российскому региону

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости