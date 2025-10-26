Россия
04:12, 26 октября 2025

В российском городе водитель вылетел на красный свет и протаранил другую машину

В Хабаровске водитель выехал на красный и протаранил другое авто, погибли трое
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Кадр: Telegram-канал Госавтоинспекции Хабаровска

В Хабаровске произошла жесткая авария, водитель вылетел на красный свет и врезался в другую машину. Об этом сообщает Telegram-канал Госавтоинспекции российского города.

ДТП произошло около пяти часов утра по местному времени неподалеку от здания мэрии. Audi A5 на большой скорости протаранила Toyota Caldina, жертвами стали трое: ее водитель и два пассажира. От удара второй автомобиль вылетел за пределы проезжей части и перевернулся.

Как уточняет Telegram-канал Shot, виновник аварии выжил, он получил травмы. Проверяется версия о том, что мужчина был пьян. На месте происшествия работают сотрудники ГАИ и следователи.

Ранее в Самаре при ДТП с участием автобуса пострадали семь человек, включая четырех детей.

