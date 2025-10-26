В Швеции заявили о способности «Буревестника» пробить «дыры» в «Золотом куполе» США

Офицер Вальтерссон: США стоит обеспокоиться появлением у РФ «Буревестника»

Властям США стоит обеспокоиться появлением у России крылатой ракеты «Буревестник», способной пробить «дыры» в американской системе противоракетной обороны (ПРО) «Золотой купол». Такое мнение в разговоре с RT высказал бывший офицер Вооруженных сил Швеции Микаэль Вальтерссон.

Он указал, что Соединенные Штаты хотят создать щит, однако проблема в большой территории страны, из-за которой «дыры» будут повсюду. «Если у вас есть ракета, способная лететь бесконечно долго, она может пролететь сквозь все «дыры» и подойти к целям сзади», — пояснил Вальтерссон.

Ранее президент России Владимир Путин сообщил об успешном завершении испытаний крылатой ракеты «Буревестник» с ядерной установкой. Ракета способна преодолевать неограниченные расстояния и обходить системы противоракетной обороны. Российский лидер отметил, что это «уникальное изделие, не имеющее аналогов в мире».

