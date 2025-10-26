Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
23:18, 26 октября 2025Мир

В США высказались об оказавшемся на грани краха Западе

Экс-офицер армии США Крапивник заявил, что Запад оказался на грани краха
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Christian Mang / Reuters

В настоящий момент Запад находится на грани краха, так как люди там не распознают правду и живут в «пузыре» собственной реальности. Об этом RT сообщил бывший офицер армии США Станислав Крапивник.

По его словам, в западных государствах не верили, что у России есть гиперзвуковые ракеты. «Они говорили, что это все компьютерная графика, что на самом деле такого быть не может», — рассказал Крапивник.

То же самое происходит и с ложью о ситуации на фронтах Украины, добавил эксперт. «Мол, о нет, Покровск не падет, Купянск не падет... Мы видим здесь раз за разом отрицание реальности», — отметил Крапивник.

Ранее украинский президент Владимир Зеленский признал, что в Красноармейске (украинское название — Покровск) сложилась тяжелая ситуация для Вооруженных сил Украины (ВСУ). Он рассказал, что в городе и на подступах к нему идут жесткие бои.

.
Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    В Белгородском водохранилище после удара ВСУ начал падать уровень воды. Ниже по течению затопило блиндажи российских военных

    ВСУ три раза попытались ударить по российскому региону

    Сын Плющенко выиграл соревнования по фигурному катанию с единственным участником

    Легкость, прочность и идеальный размер. Как за последние годы изменились презервативы и что важно о них знать?

    ФСБ займется трудными подростками. Почему спецслужба решила работать с юными хулиганами и к чему это приведет?

    Зеленский рассказал о проблеме с ракетами «Фламинго»

    Аэропорт Вильнюса приостановил работу из-за метеозондов с сигаретами

    В Европе назвали главное преимущество «Буревестника» перед Tomahawk

    В США высказались об оказавшемся на грани краха Западе

    В Швеции заявили о способности «Буревестника» пробить «дыры» в «Золотом куполе» США

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости