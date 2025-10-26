Экс-офицер армии США Крапивник заявил, что Запад оказался на грани краха

В настоящий момент Запад находится на грани краха, так как люди там не распознают правду и живут в «пузыре» собственной реальности. Об этом RT сообщил бывший офицер армии США Станислав Крапивник.

По его словам, в западных государствах не верили, что у России есть гиперзвуковые ракеты. «Они говорили, что это все компьютерная графика, что на самом деле такого быть не может», — рассказал Крапивник.

То же самое происходит и с ложью о ситуации на фронтах Украины, добавил эксперт. «Мол, о нет, Покровск не падет, Купянск не падет... Мы видим здесь раз за разом отрицание реальности», — отметил Крапивник.

Ранее украинский президент Владимир Зеленский признал, что в Красноармейске (украинское название — Покровск) сложилась тяжелая ситуация для Вооруженных сил Украины (ВСУ). Он рассказал, что в городе и на подступах к нему идут жесткие бои.