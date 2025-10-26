Пэр Гласман допустил ухудшение отношений между Великобританией и Украиной

Пэр Палаты лордов от Лейбористской партии Морис Гласман призвал президента Украины Владимира Зеленского прекратить пользоваться протекциями и деньгами, чтобы совершать политические вендетты, иначе отношения между Киевом и Великобританией серьезно ухудшатся. Об озвученных в адрес украинского лидера угрозах рассказало издание The Times.

Гласман, комментируя дело об экстрадиции политика Александра Грановского, заявил, что если Зеленский не изменит поведение в отношении оппозиционеров, которые проживают за границей, то между Киевом и Великобританией не будет долгосрочных и стабильных отношений.

Он допустил, что дело Грановского является лишь частью кампании украинского лидера по устранению людей, которые выступают против его политики. Издание также отметило, что доверие к Зеленскому подрывают и его действия в отношении Национального антикоррупционного бюро.

Ранее публицист Крейг Мюррей предупредил западных лидеров, чтобы они осторожнее вели себя с Владимиром Зеленским. По его словам, особенно это касается премьер-министра Великобританию Кира Стармера.