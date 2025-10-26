Публицист Мюррей призвал лидеров Запада осторожнее вести себя с Зеленским

Историк, публицист Крейг Мюррей заявил, что премьер-министру Великобританию Киру Стармеру и другим западным политикам следовало бы осторожнее демонстрировать свое дружеское отношение к властям Украины. Об этом он написал в социальной сети Х.

Мюррей напомнил, что именно украинцы обвиняются в поджоге дома Стармера в Лондоне. Таким образом публицист фото объятия Стармера с украинским лидером Владимиром Зеленским, который прибыл в Великобританию с визитом.

«Стармеру следует с осторожностью относиться к объятиям украинских мужчин. Я слышал, что они могут появиться через пару лет и поджечь вашу собственность», — призвал журналист.

Ранее ирландский журналист Чей Боуз высмеял одну деталь на фото Зеленского со Стармером. По его мнению, для совместного снимка политиков специально привезли публику.

Зеленский прибыл с визитом в Великобританию 24 октября. В Лондоне он встретился со Стармером и обсудил с ним развитие оборонного сотрудничества и пути усиления давления на Россию. Также украинский лидер встретился с королем Великобритании Карлом III.