Интернет и СМИ
ВсеИнтернетКиберпреступностьCoцсетиМемыРекламаПрессаТВ и радиоФактчекинг
06:17, 26 октября 2025Интернет и СМИ

Западных политиков призвали отказаться от объятий с Зеленским

Публицист Мюррей призвал лидеров Запада осторожнее вести себя с Зеленским
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)
Владимир Зеленский

Владимир Зеленский. Фото: Reuters

Историк, публицист Крейг Мюррей заявил, что премьер-министру Великобританию Киру Стармеру и другим западным политикам следовало бы осторожнее демонстрировать свое дружеское отношение к властям Украины. Об этом он написал в социальной сети Х.

Мюррей напомнил, что именно украинцы обвиняются в поджоге дома Стармера в Лондоне. Таким образом публицист фото объятия Стармера с украинским лидером Владимиром Зеленским, который прибыл в Великобританию с визитом.

«Стармеру следует с осторожностью относиться к объятиям украинских мужчин. Я слышал, что они могут появиться через пару лет и поджечь вашу собственность», — призвал журналист.

Ранее ирландский журналист Чей Боуз высмеял одну деталь на фото Зеленского со Стармером. По его мнению, для совместного снимка политиков специально привезли публику.

Зеленский прибыл с визитом в Великобританию 24 октября. В Лондоне он встретился со Стармером и обсудил с ним развитие оборонного сотрудничества и пути усиления давления на Россию. Также украинский лидер встретился с королем Великобритании Карлом III.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    ОСАГО, налоги и связь. Юрист рассказала, какие изменения законов и правил ждут россиян в ноябре

    Россиян предупредили об опасности популярного осенью вида фотосессий

    Россиянам раскрыли секреты успешного резюме для прохождения фильтров ИИ при поиске работы

    Россиян предупредили об опасных последствиях злоупотребления солью и сахаром

    Россиянин Волков победил бразильца Алмейду на турнире UFC

    Еще одна страна захотела принять переговоры по урегулированию конфликта на Украине

    Губернатор Тульской области подтвердил атаку беспилотников и назвал их количество

    Политолог рассказал об условии встречи Трампа и Путина в будущем

    Достоверность мифа о «правиле пяти секунд» для упавшей на пол еды оценили

    Украинцы начали активно присылать России координаты ТЦК

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости