Запад заподозрили в попытках сорвать переговоры России и США

Глава РФПИ Дмитриев: Запад пытается сорвать переговоры России и США

Страны Запада пытаются с помощью дезинформации сорвать переговоры России и США. Такие подозрения высказал глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ), спецпосланник президента России Кирилл Дмитриев, который находится в США с визитом. Его слова приводит РИА Новости.

По словам Дмитриева, Россия видит «титанические попытки» Запада помешать контактам Москвы и Вашингтона.

Ранее сообщалось, что Дмитриев привез в США и подарил партнерам конфеты с цитатами российского лидера Владимира Путина. На упаковке также изображен глава государства.