Альпинистка допустила возможность спасения Наговициной при одном условии

Альпинистка Пекова: Погибшей на пике Победы Наговициной можно было помочь
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Valeriy Kudryashov / Globallookpress

Российская альпинистка Алина Пекова, покорившая все 14 восьмитысячников мира за полтора года, допустила, что застрявшей на пике Победы в Киргизии россиянке Наталье Наговициной можно было помочь. Она выразила свое мнение в интервью журналистке Надежде Стрелец.

«Мне кажется, ей можно было помочь. Шанс был. Сами спасатели не отрицают этого. Но был конец сезона, в лагере находилось уже не так много людей, все были уставшие», — высказалась Пекова.

По ее мнению, для спасения Наговициной требовался сильный альпинист, который был бы не против пойти и рискнуть своей жизнью.

Ранее стало известно, что Наталья Наговицина мечтала получить звание и жетон «Снежный барс». Звание получают альпинисты, поднявшиеся на все пять гор-семитысячников на территории бывшего СССР. Наговициной оставалось из этого списка покорить только пик Победы.

