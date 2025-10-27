Ценности
Анна Семенович снялась обнаженной

Певица Анна Семенович снялась в откровенном виде
Карина Черных
Карина Черных (Редактор отдела «Ценности»)

Российская экс-фигуристка и бывшая солистка поп-группы «Блестящие» Анна Семенович снялась в откровенном виде. Соответствующий пост появился в сторис ее Instagram-аккаунта (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

45-летняя знаменитость предстала перед камерой обнаженной, лежа на массажном столе. При этом она собрала светлые волосы и отказалась от макияжа.

«Взяла такой strong-массаж, чтобы хорошо промяли, не просто там порелаксировать, а именно поработать с мышцами. Потому что это тоже важная часть постройнения — массаж он разгоняет лимфу, подтягивает кожу, убирает жировые ловушечки. Девочки, делайте массаж обязательно!» — заявила певица.

Ранее в октябре Анна Семенович похвасталась кольцом от возлюбленного за три миллиона рублей.

