Наука и техника
ВсеНаукаВ РоссииКосмосОружиеИсторияЗдоровьеБудущееТехникаГаджетыИгрыСофт
22:42, 27 октября 2025Наука и техника

Археологи нашли десятки скелетов возле бывшей церкви

Археологи нашли более 50 скелетов в районе бывшей церкви в Орхусе
Евгений Силаев
Евгений Силаев (Ночной линейный редактор)

Фото: Chicama Archaeological Program / Reuters

В районе бывшей средневековой церкви в датском городе Орхус археологи нашли более 50 скелетов, возраст некоторых из них может достигать 900 лет. Об этом сообщила пресс-служба местного музея Моэсгор.

«Археологи из Моэсгора нашли более 50 скелетов у исторического кладбища, датируемого 1100-ми годами, на улице имени Святого Олуфа в центральном районе Орхуса. Возраст некоторых из скелетов может достигать 900 лет», — сообщили в музее.

По словам археолога Ханса Скова, во рту у некоторых скелетов лежат монеты. Он предположил, что их могли положить для обеспечения перехода усопших в загробный мир.

Ранее в таиландской провинции Чонбури у входа в больницу обнаружили человеческий скелет. О находке сразу же сообщили в полицию. Спасатели, прибывшие на место происшествия, собрали более сотни костных фрагментов.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Зеленский пригрозил расширить географию ударов по России

    Быстров пошутил о причастности Карпина к попытке похищения футболиста Зенита Мостового

    Ветеран Афганистана подал шестой иск к Пугачевой

    В регионе России введут фильтр традиционных ценностей для съемок кино

    Орбан призвал Венгрию до конца бороться за доступ к российской нефти

    «Лукойл» попросит Минфин США продлить лицензию на сворачивание деятельности

    Археологи нашли десятки скелетов возле бывшей церкви

    В России захотели выдавать военнослужащим жилье

    В Москве расцвели ромашки

    Орбан отказался верить в возможность исключения российской нефти с рынка

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости