Путешествия
ВсеРоссияМирСобытияПроисшествияМнения
16:10, 27 октября 2025Путешествия

Автобус с туристами из Китая врезался в зерновоз в России

Туристический автобус с жителями Китая попал в ДТП в Приморском крае
Александра Статных (Редактор отдела «Путешествия»)

Автобус с туристами из Китая попал в ДТП с зерновозом в России. Об этом сообщает Telegram-канал Amur Mash.

Авария произошлао в Приморском крае неподалеку от села Галенки, где расположен погранпункт. По предварительным данным, прицеп фуры находился на дороге без предупреждающих знаков. Водитель туристического автобуса не заметил преграду и врезался в нее на полной скорости, кабину рейсового транспорта сильно помяло.

На опубликованных кадрах группа людей, предположительно жителей КНР, стоит рядом с автобусом, который объезжают машины. На месте происшествия работает полиция. Информации по пострадавшим на данный момент нет.

Ранее автобус с россиянами попал в ДТП в Абхазии. Среди пассажиров были туристы из Ставрополя.

.
Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Стало известно о первом окружении ВСУ в районе Красноармейска с начала СВО

    Россиянка спасла измученного бывшими хозяевами годовалого щенка

    Молния поразила двух фотографировавшихся на вершине горы в США мужчин

    С бывших бенефициаров аэропорта Домодедово взыскали миллиарды рублей

    Российский золотодобытчик вывел более сотни миллиардов рублей за границу

    Госдолгу США спрогнозировали рекордный рост

    В России рассказали о совместимости «Буревестника» с «Орешником»

    20-летний россиянин произнес код «сотруднику почты» и лишился квартиры

    Российский программист получил десять лет колонии за мошенничество в сети

    В российском городе автомобиль въехал в остановку и сбил четырех человек. Сидевший за рулем мигрант оказался на свободе

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости