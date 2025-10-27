Автобус с туристами из Китая врезался в зерновоз в России

Туристический автобус с жителями Китая попал в ДТП в Приморском крае

Автобус с туристами из Китая попал в ДТП с зерновозом в России. Об этом сообщает Telegram-канал Amur Mash.

Авария произошлао в Приморском крае неподалеку от села Галенки, где расположен погранпункт. По предварительным данным, прицеп фуры находился на дороге без предупреждающих знаков. Водитель туристического автобуса не заметил преграду и врезался в нее на полной скорости, кабину рейсового транспорта сильно помяло.

На опубликованных кадрах группа людей, предположительно жителей КНР, стоит рядом с автобусом, который объезжают машины. На месте происшествия работает полиция. Информации по пострадавшим на данный момент нет.

