Боевой кот в розовом ошейнике начал ездить на передовую с российскими военными

Боец с позывным Амур: На передовую с российскими военными ездит боевой кот Вася

Вместе с российскими военными на передовую ездит боевой кот по кличке Вася. Об этом рассказал командир отделения группировки войск «Восток» с позывным Амур, передает РИА Новости.

Кот везде сопровождает бойцов Вооруженных сил России и не боится громких звуков, а также техники. По словам военнослужащего, животное ездит с бойцами на машине и даже ехало с военными на мотоцикле, за пазухой.

«У нас есть кот Вася — рыжий кот, такой боевой, с розовым ошейником. Подобрали его в разбитом доме, забрали себе. Он ласковый, сразу к нам прибежал, давай ластиться ко всем. Мы решили забрать его с собой. (...) Не боится ничего. Вася — наш боевой кот», — рассказал Амур.

Ранее на Украине «мобилизовали» кота. Позднее ТЦК прокомментировал эту ситуацию. «То, что в похищении кота все и сразу обвинили ТЦК, свидетельствует о тяжелом мировоззренческом недостатке нашего общества», — сказано в сообщении ведомства.