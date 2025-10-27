Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
08:59, 27 октября 2025Бывший СССР

Боевой кот в розовом ошейнике начал ездить на передовую с российскими военными

Боец с позывным Амур: На передовую с российскими военными ездит боевой кот Вася
Александр Курбатов (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Станислав Красильников / РИА Новости

Вместе с российскими военными на передовую ездит боевой кот по кличке Вася. Об этом рассказал командир отделения группировки войск «Восток» с позывным Амур, передает РИА Новости.

Кот везде сопровождает бойцов Вооруженных сил России и не боится громких звуков, а также техники. По словам военнослужащего, животное ездит с бойцами на машине и даже ехало с военными на мотоцикле, за пазухой.

«У нас есть кот Вася — рыжий кот, такой боевой, с розовым ошейником. Подобрали его в разбитом доме, забрали себе. Он ласковый, сразу к нам прибежал, давай ластиться ко всем. Мы решили забрать его с собой. (...) Не боится ничего. Вася — наш боевой кот», — рассказал Амур.

Ранее на Украине «мобилизовали» кота. Позднее ТЦК прокомментировал эту ситуацию. «То, что в похищении кота все и сразу обвинили ТЦК, свидетельствует о тяжелом мировоззренческом недостатке нашего общества», — сказано в сообщении ведомства.

Вот это да!
Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    На подлете к Москве за ночь сбили десятки беспилотников. Что известно о последствиях?

    В России сняли на фото редкую комету Lemmon

    Президент Бразилии решил поговорить с Трампом о конфликте на Украине

    Губернатор раскрыл подробности массированной атаки на российский город

    Против ударившего в российском регионе школьника учителя возбудили уголовное дело

    Стало известно о планах Трампа расширить удары против дружественной России стране

    Европу назвали крупнейшим покупателем российского газа

    Состоятельная женщина на Porsche переехала мужчину и обвинила в этом модные туфли

    Россиянам назвали четыре повода насторожиться и обратиться к врачу

    Певица Ханна снялась в бюстгальтере

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости