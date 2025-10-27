Интернет и СМИ
Борющаяся с раком телеведущая раскрыла свой главный шок

Маргарита Щигарева
Маргарита Щигарева

Фото: @marigrug

Известная телеведущая из Уэльса Мари Груг, борющаяся с раком груди, пожаловалась на то, что ей приходилось добиваться лечения. Об этом пишет «Би-би-си».

Уточняется, что ведущей проводят химиотерапию каждые три недели. «Да, меня лечат, но мне приходилось бороться за свои операции и я до сих пор добиваюсь того, чтобы мне сделали кое-какие анализы. (...) Я постоянно была на телефоне», — заявила она. Груг также раскрыла, что необходимость самой добиваться лечения стала для нее самым большим шоком после постановки диагноза.

По словам ведущей, врачи сообщили ей, что теперь главным образом смогут обеспечить ей только паллиативную помощь. Она отметила, что была поражена, узнав об этом. «Но на самом деле сегодня паллиативная помощь сильно улучшилась. Возможно, нам следует изменить терминологию, потому что когда человек слышит это слово, то сильно расстраивается», — добавила Груг.

Ранее популярный английский комик Мэтт Форд, победивший редкий вид рака, раскрыл последствия онкологического заболевания. По словам юмориста, он столкнулся с эректильной дисфункцией и стрессовым недержанием мочи.

