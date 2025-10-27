Бывший СССР
06:40, 27 октября 2025Бывший СССР

Бывшие бойцы ВСУ назвали главного врага Украины

Перешедшие на сторону России бойцы ВСУ назвали Зеленского главным врагом Украины
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Jonathan Ernst / Reuters

Владимир Зеленский является главным врагом Украины и ее народа. Такое мнение выразили экс-бойцы Вооруженных сил Украины (ВСУ), перешедшие на сторону России и вступившие в отряд имени Александра Матросова. Их слова приводит РИА Новости.

«Мы с русскими были врагами. Но сейчас я понял, что настоящий враг сидит на Банковой. Киев уже утилизировал кучу людей (...), уничтожил страну, которая была богата всем», — сказал бывший военнослужащий ВСУ с позывным Пикассо. По его мнению, если бы Владимир Зеленский действительно желал блага для своего народа, он бы давно закончил «это сумасшествие».

Боец с позывным Эстонец, насильно мобилизованный на Украине, поведал, что был отправлен на передовую через неделю без достаточной подготовки. Он выразил несогласие с политикой Зеленского, целенаправленно уничтожающего собственный народ.

Эстонец рассказал, что «весь мир» видел, как сотрудники территориальных центров комплектования (ТЦК, аналог военкоматов на Украине) забирают граждан и сажают их в автобусы. «Пора бы задуматься — надо что-то менять. Иначе от Украины очень скоро ничего не останется», — подчеркнул он.

Ранее боец ВСУ решил воевать за Россию после того, как его с сослуживцем спасли военные ВС РФ от обстрела со стороны Украины. По его словам, командование бросило их.

