13:32, 27 октября 2025

Добытый в России уникальный янтарь весом более 2 килограммов попал на фото

Карина Черных
Карина Черных

Фото: АО «Калининградский янтарный комбинат»

В России добыли уникальный янтарь весом более двух килограммов. Фотографии публикует янтарный комбинат «Ростеха».

На кадры попал камень ярко-желтого цвета с незначительными разводами, который добыли в Приморском карьере. Камень весом 2 килограмма 374 грамма получил название «Рекордсмен».

Представители Калининградского янтарного комбината объяснили, что такое имя связано с большим весом найденного самородка и еще одним рекордом: в 2025 году предприятие планирует добыть 700 тонн янтаря.

Отмечается, что найденный янтарь имеет необычный скол. По мнению специалистов, когда-то он был частью более крупного камня. Геммолог Анна Дугина считает, что изначально камень по форме был похож на буханку хлеба. В таком виде он пролежал под землей миллионы лет.

В мае янтарь возрастом 40 миллионов лет также нашли в России.

    Все новости