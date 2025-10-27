Спорт
17:58, 27 октября 2025Спорт

Футболист «Наполи» получил серьезную травму во время исполнения пенальти

Игрок «Наполи» Де Брейне получил серьезную травму во время исполнения пенальти
Алексей Гусев
Алексей Гусев (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Alessandro Garofalo / Keystone Press Agency / Globallookpress.com

Полузащитник «Наполи» и сборной Бельгии по футболу Кевин Де Брейне получил травму во время исполнения пенальти. Об этом сообщает BBC.

В матче чемпионата Италии против «Интера» (3:1), который прошел 25 октября, хавбек на 33-й минуте реализовал пенальти. Во время исполнения удара он почувствовал боль в области задней поверхности бедра и через несколько минут был заменен.

Обследование выявило у Де Брейне серьезное повреждение двуглавой мышцы бедра. Бельгиец пропустит 3-4 месяца. Сейчас решается вопрос о тактике лечения: игроку могут провести операцию или ограничиться консервативным лечением.

Де Брейне перешел в «Наполи» в июне этого года. В нынешнем сезоне он провел за клуб 11 матчей во всех турнирах, в которых забил четыре мяча и сделал две результативные передачи.

