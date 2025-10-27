Шведский оборонный концерн построит завод на Украине

Глава шведского Saab Йоханссон анонсировал сборку истребителей Gripen на Украине

После соглашения о поставках Украине шведских истребителей Gripen, о чем на прошлой неделе договорились президент Украины Владимир Зеленский и премьер-министр Швеции Ульф Кристерссон, их производитель Saab хочет значительно нарастить выпуск. Об этом в комментарии Financial Times рассказал гендиректор оборонного концерна Микаэль Йоханссон.

По его словам, для производства дополнительных 100-150 машин нужны дополнительные мощности. Построить их планируется на Украине. Как минимум речь идет об окончательной сборке и проведении испытаний, но возможно и производство отдельных деталей.

По словам Йоханссона, одним из вариантов финансирования сделки могут стать средства репарационного кредита под залог российских активов, замороженных в Евросоюзе. Варианты оплаты обсуждаются на политическом уровне, окончательное решение пока не принято.

Аналитик по аэрокосмической и оборонной промышленности в Agency Partners Саш Туса отметил, что Saab имеет больше шансов нарастить производство, чем многие другие компании.

На пике он выпускал 18 самолетов Gripen в год, а сейчас почти в два раза меньше. Если брать последнюю модель истребителя, то 60 машин поставлено Швеции, 36 — Бразилии, и 4 — Таиланду. Один истребитель этой модели стоит примерно 85 миллионов долларов. Заказ на 100 самолетов обойдется в 8,5 миллиарда долларов.