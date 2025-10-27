Россия
Губернатор оценил ситуацию на Белгородском водохранилище после ударов ВСУ

Гладков назвал стабильной ситуацию на Белгородском водохранилище после атак ВСУ
Анастасия Шейкина
Анастасия Шейкина

Фото: Nikolay Gyngazov / Russian Look / Global Look Press

Ситуация на Белгородоском водохранилище после ударов со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ) остается стабильной. Об этом заявил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в Telegram-канале.

«По состоянию Белгородского водохранилища — ситуация стабильная. Но опасность остается из-за угрозы повторных обстрелов», — сказал глава региона.

Он обратился к жителям близлежащих населенных пунктов с просьбой слушать информацию властей и действовать согласно тем рекомендациям, которые они дают.

ВСУ 25 октября нанесли удар по плотине водохранилища в Белгородской области, в результате она получила повреждения. В результате в водохранилище начал падать уровень воды и произошел разлив воды в селах, которые находятся ниже по течению дамбы. Жителям пострадавших населенных пунктов предложили эвакуироваться.

