Губернатор оценил ситуацию на Белгородском водохранилище после ударов ВСУ

Гладков назвал стабильной ситуацию на Белгородском водохранилище после атак ВСУ

Ситуация на Белгородоском водохранилище после ударов со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ) остается стабильной. Об этом заявил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в Telegram-канале.

«По состоянию Белгородского водохранилища — ситуация стабильная. Но опасность остается из-за угрозы повторных обстрелов», — сказал глава региона.

Он обратился к жителям близлежащих населенных пунктов с просьбой слушать информацию властей и действовать согласно тем рекомендациям, которые они дают.

ВСУ 25 октября нанесли удар по плотине водохранилища в Белгородской области, в результате она получила повреждения. В результате в водохранилище начал падать уровень воды и произошел разлив воды в селах, которые находятся ниже по течению дамбы. Жителям пострадавших населенных пунктов предложили эвакуироваться.