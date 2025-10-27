Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
23:09, 27 октября 2025Бывший СССР

Хорватия и Украина решили совместно производить оборонную продукцию

Хорватия и Украина подписали письмо о намерениях производить оборонную продукцию
Евгений Силаев
Евгений Силаев (Ночной линейный редактор)

Фото: Ilya Galakhov / Global Look Press

Хорватия и Украина подписали письмо о намерениях совместно производить оборонную продукцию. Об этом сообщило Минобороны балканской страны.

«Стороны выражают готовность к установлению более глубокого сотрудничества в области оборонного производства, поддерживая совместное производство МОП на территории Хорватии и Украины. Стороны намерены МОП, совместно произведенные в Хорватии поставлять на Украину», — говорится в заявлении Минобороны Хорватии.

Отмечается, что также Хорватия обязуется закупать произведенную продукцию не только для собственных нужд, но и для членов Евросоюза и Североатлантического альянса.

Ранее сообщалось, что после соглашения о поставках Украине шведских истребителей Gripen, о чем на прошлой неделе договорились президент Украины Владимир Зеленский и премьер-министр Швеции Ульф Кристерссон, их производитель Saab хочет значительно нарастить выпуск.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Зеленский пригрозил расширить географию ударов по России

    Быстров пошутил о причастности Карпина к попытке похищения футболиста Зенита Мостового

    Ветеран Афганистана подал шестой иск к Пугачевой

    В регионе России введут фильтр традиционных ценностей для съемок кино

    Орбан призвал Венгрию до конца бороться за доступ к российской нефти

    «Лукойл» попросит Минфин США продлить лицензию на сворачивание деятельности

    Археологи нашли десятки скелетов возле бывшей церкви

    В России захотели выдавать военнослужащим жилье

    В Москве расцвели ромашки

    Орбан отказался верить в возможность исключения российской нефти с рынка

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости