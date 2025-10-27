Интернет и СМИ
Меньшова не поверила в искренность Пугачевой

Маргарита Щигарева
Маргарита Щигарева

Фото: Максим Блинов / РИА Новости

Известная российская телеведущая и актриса Юлия Меньшова заявила, что не до конца верит в искренность певицы Аллы Пугачевой. Отношение к артистке она раскрыла в интервью блогеру и журналисту Карену Адамяну, которое доступно во «ВКонтакте».

Меньшова отметила, что не смотрела интервью Пугачевой журналистке Катерине Гордеевой (внесена Минюстом в реестр иноагентов), поскольку оно ей не интересно.

«Мне не кажется фигура Аллы Борисовны настолько сущностной. И мне не кажется фигура Аллы Борисовной честной. Мне кажется, на эстраде люди очень привыкают к какому-то "легендированию" своей жизни и созданию каких-то мифов», — пояснила ведущая.

По ее мнению, у Пугачевой всегда было пристрастие создавать о себе мифы и слухи.

Ранее Меньшова заявила о большой гордыне у уехавших из страны россиян. Ведущая также выразила мнение, что страна не понесла больших убытков от того, что ее покинули недовольные граждане.

