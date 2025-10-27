Ценности
04:01, 27 октября 2025
Ценности

Кайли Дженнер показала фото в оголяющем тело образе

Американская телезвезда Кайли Дженнер показала фото в коротком топе и мини-юбке
Карина Черных
Карина Черных (Редактор отдела «Ценности»)

Фото: @kyliejenner

Американская телезвезда Кайли Дженнер показала фото в откровенном образе. Соответствующая публикация появилась в сторис на странице Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

28-летняя знаменитость позировала перед камерой в бордовом костюме, состоящем из короткого топа с глубоким декольте и мини-юбки. При этом звезда продемонстрировала частично оголенное тело.

На ее руке висела массивная дорожная сумка в тон наряду. В то же время она распустила волосы и нанесла макияж в нюдовых оттенках.

Ранее в октябре Кайли Дженнер снялась в латексном платье с глубоким декольте. Помимо этого, звезда надела розовый парик с длинными волосами.

    Все новости