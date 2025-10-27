Крис Дженнер прозвали старой на новых фото во время шопинга

Американскую телезвезду Крис Дженнер прозвали старой на новых фото во время шопинга в Нью-Йорке. Соответствующие кадры и комментарии публикует Daily Mail.

69-летняя предпринимательница была запечатлена в двухцветном коричневом костюме, состоящем из брюк со стрелками и удлиненного блейзера. Помимо этого, она надела топ в тон образу и туфли на каблуках. В руках она держала длинный шарф и пакет марки Victoria Beckham.

Пользователи сети оценили внешность Дженнер в комментариях под материалом. «На самом деле она внезапно стала выглядеть старой», «В реальной жизни ее подтяжка лица выглядит далеко не так хорошо, как на отфильтрованном изображении», «Ее лицо выглядит ужасно», «Вы можете сделать 100 подтяжек лица, но ваши руки выдадут ваш возраст», «Эти руки старые!» — написали они.

Ранее в октябре внешность 69-летней Крис Дженнер после кардинальной смены имиджа взволновала поклонников. Предпринимательница предстала перед камерой в черном кожаном жакете.