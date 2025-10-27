Крупную российскую сеть магазинов захотели продать

«Ъ»: Основатель сети магазинов «Верный» Рогачев ищет покупателей на компанию

Сеть российских магазинов «Верный» может сменить владельца. Основатель и ключевой владелец предприятия Андрей Рогачев ищет покупателей, ожидая предложения от крупнейших ретейлеров. Об этом со ссылкой на источники на рынке пишет «Коммерсантъ».

«Верный» объединяет более 1,2 тысячи магазинов, в основном в европейской части России. Компания присутствует на рынках Москвы, Санкт-Петербурга, Великого Новгорода, Ярославля, Калуги, Екатеринбурга, Тулы, Владимира, Твери и прилегающих областей.

По итогам 2024 года ее выручка составила 136,9 миллиарда рублей (плюс 10,6 процента), а чистая прибыль увеличилась почти в три раза, до 616 миллионов рублей. В первом полугодии текущего года, по данным Infoline, сеть заняла 16-е место среди крупнейших в России. Выручка компании увеличилась на 14,4 процента, а число открытых магазинов достигло 75, что в два раза больше, чем за полный прошлый год.

Эксперты расходятся в оценках стоимости «Верного». В Infoline считают, что сеть обойдется покупателю в 25 миллиардов рублей, а руководитель департамента M&A BGP Capital Иван Пешков — в 30-35 миллиардов.

Партнер практики оценки бизнеса и активов Neo Елена Варламова заметила, что на оценку стоимости может повлиять невысокая рентабельность «Верного» — 0,5 процента при средних по рынку 2,5 процента. Кроме того, основная часть бизнеса компании сосредоточена в Центральном федеральном округе, где высокая конкуренция, то есть придется прикладывать больше усилий для роста.

Ранее Ассоциация компаний розничной торговли (АКОРТ) в письме, направленном на имя министра сельского хозяйства Оксаны Лут, предупредила, что главным следствием реализации инициативы о доле прямых долгосрочных договоров между ретейлерами и поставщиками в текущем виде станет дефицит продуктов.