Курившая 35 лет российская телеведущая резко избавилась от вредной привычки

Курившая 35 лет ведущая Меньшова бросила привычку из-за страха за здоровье

Известная российская телеведущая и актриса Юлия Меньшова, курившая в течение 35 лет, резко бросила эту вредную привычку из-за страха за собственное здоровье. Об этом она рассказала в беседе с проектом «Макарена», видео доступно во «ВКонтакте».

«Мне очень доступно и очень ясно объяснили [врачи], что курение — очень прямая угроза. Я поняла, что это не шутки, и испугалась», — отметила ведущая. О каких именно последствиях курения ее предупредили врачи, она не уточнила.

По словам Меньшовой, после этого она резко бросила курить. Телеведущая подчеркнула, что она не испытывала ломки и тяги к табаку. «Я поняла, что все рассказы про химическую зависимость — ерунда по сравнению с твоим принятым решением. (...) Если вы хотите бросить курить, вы можете, оказывается», — добавила она.

Ранее пульмонолог Ирина Окольникова сравнила вред от обычных и электронных сигарет. Врач заявила, что вейпы не менее опасны, чем табак.