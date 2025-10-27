Европу назвали крупнейшим покупателем российского газа

Crea: Евросоюз остается крупнейшим покупателем трубопроводного газа и СПГ из РФ

За период с 24 февраля 2022 года по сентябрь 2025-го Евросоюз остается для России крупнейшим газовым рынком, причем это касается как поставок по трубопроводам, так и сжиженного природного газа (СПГ). Об этом со ссылкой на подсчеты Crea пишет The Guardian.

С того момента ЕС купил 35 процентов трубопроводного газа из России, далее следуют Китай (30 процентов) и Турция (29 процентов). За последний месяц лидером по закупкам стала Венгрия (393 миллиона евро), далее идет Словакия (207 миллионов евро).

В европейские страны идет примерно половина всего российского экспорта СПГ, Китай и Япония с результатами 22 и 18 процентов соответственно существенно отстают. По данным различных источников, которые приведены в статье, с начала боевых на Украине страны закупили российского СПГ на сумму 42 миллиарда евро.

Основная часть закупок трубопроводного газа Евросоюзом приходится на прошлые годы, когда топливо еще шло через газотранспортную систему Украины. С 2025 года этот маршрут был остановлен, и теперь поставки продолжаются только через одну из веток газопровода «Турецкий поток» мощностью 15,5 миллиарда кубометров в год.

Также с 2027 года Евросоюз намерен полностью прекратить закупки российского СПГ. Соответствующие нормы включены в 19 пакет санкций, утвержденных на прошлой неделе.