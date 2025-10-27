Молния поразила двух фотографировавшихся на вершине горы в США мужчин

NYP: Двое туристов попали под удар молнии на пике Хамфрис в США

Двое туристов поднялись на вершину горы в США и попали под удар молнии. Об этом сообщает издание The New York Post (NYP).

21 октября незнакомые друг с другом мужчины, один из которых житель Канады, оказались на пике Хамфрис, штат Аризона. Они решили сделать памятные снимки во время начинающейся грозы. В итоге фотографировавшихся путешественников поразила молния.

Пострадавшие остались в сознании и сами обратились в службу спасения. Спасатели не смогли задействовать авиацию из-за непогоды и отправились на тропу на внедорожниках. Один турист оказался обездвижен, его транспортировали в машину на носилках. Затем путешественников госпитализировали в местную больницу. Уточняется, что в Соединенных Штатах каждый год молния лишает жизни около 20 человек.

