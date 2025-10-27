Из жизни
ВсеЛюдиЗвериЕдаПроисшествияПерсоныСчастливчикиАномалии
08:01, 27 октября 2025Из жизни

Молодая мать стала порномоделью из-за долгов и пожалела

Антонина Черташ
Антонина Черташ

Фото: @‌toogoodtogamble

Британка, пристрастившаяся к азартным играм, пыталась решить свои финансовые проблемы, создав аккауyт на платформе Onlfans. Об этом сообщает Lad Bible.

28-летняя Элиша Кук из Борнмута призналась, что стала порномоделью, чтобы погасить долги, достигавшие 20 тысяч фунтов стерлингов (около 2,1 миллиона рублей). Позднее она пожалела об этом решении.

«Секс стал работой, а не удовольствием или чем-то интимным. Это не то, чем можно гордиться», — рассказала Кук. Несмотря на ежемесячные заработки в тысячи фунтов, все деньги продолжали уходить на игровые автоматы. В итоге собственное поведение вынудило Кук закрыть аккаунт и передать управление своими финансами матери.

Материалы по теме:
Порнозвезда Бонни Блю переспала с тысячей мужчин за 12 часов. Откуда она взялась и почему ее заблокировал даже OnlyFans?
Порнозвезда Бонни Блю переспала с тысячей мужчин за 12 часов.Откуда она взялась и почему ее заблокировал даже OnlyFans?
6 августа 2025
«Выкладывались по полной» Участники первого в мире чемпионата по сексу о том, что на самом деле происходило за кулисами
«Выкладывались по полной»Участники первого в мире чемпионата по сексу о том, что на самом деле происходило за кулисами
17 июня 2023
Первый секс-чемпионат в истории обернулся катастрофой. Зачем его затеяли, кто представлял Россию и что пошло не так?
Первый секс-чемпионат в истории обернулся катастрофой.Зачем его затеяли, кто представлял Россию и что пошло не так?
15 июня 2023

Британка отметила, что многие женщины стесняются признаться в подобных проблемах из-за страха осуждения, но именно семейная поддержка помогла ей начать новую жизнь без долгов, азартных игр и порносъемок.

Ранее порномодель Бонни Блю, известная массовыми секс-челленджами, заявила, что за последние полтора года создания контента для OnlyFans число ее партнеров приблизилось к двум тысячам. Подавляющее большинство этих мужчин она даже не помнит.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    На подлете к Москве за ночь сбили десятки беспилотников. Что известно о последствиях?

    В России сняли на фото редкую комету Lemmon

    Президент Бразилии решил поговорить с Трампом о конфликте на Украине

    Губернатор раскрыл подробности массированной атаки на российский город

    Против ударившего в российском регионе школьника учителя возбудили уголовное дело

    Стало известно о планах Трампа расширить удары против дружественной России стране

    Европу назвали крупнейшим покупателем российского газа

    Состоятельная женщина на Porsche переехала мужчину и обвинила в этом модные туфли

    Россиянам назвали четыре повода насторожиться и обратиться к врачу

    Певица Ханна снялась в бюстгальтере

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости