07:55, 27 октября 2025

Мошенники стали активнее красть голоса россиян

Андрей Прокопьев (ночной линейный редактор)

Фото: Bulkin Sergey / news.ru / Global Look Press

Киберпреступники активно используют технологию подделки голоса, чтобы похищать деньги своих жертв. Об этом в беседе с журналистами RT заявил руководитель Центра цифровой экспертизы Роскачества Сергей Кузьменко.

По его словам, мошенники применяют нейросети на базе искусственного интеллекта, создавая с их помощью голосовые копии знакомых или родственников потенциальных жертв, которые кажутся убедительными при общении. Для его разработки требуется небольшой фрагмент записи голоса — его преступники добывают из аудио- и видеозаписей в соцсетях, мессенджерах. Некоторые ухитряются записать разговор по телефону и забрать образец оттуда.

Ничего не подозревающий человек слышит в трубке знакомый тембр, что сбивает с толку. Таким образом, жертва теряет бдительность и начинает без доли сомнений переводить свои деньги на реквизиты незнакомцев. Как подчеркнул Кузьменко, обман вскрывается лишь уже после совершенных действий.

Преступные схемы эволюционируют: сейчас появляются видеозвонки с применением технологии дипфейк. «Перед вами не просто голос, а живое изображение близкого человека, его мимика и движения. Этот мощный эффект присутствия сметает последние барьеры осторожности, заставляя мозг поверить в реальность происходящего», — заключил эксперт.

Ранее сообщалось, что российские дети стали намного чаще страдать от мошенников. По данным МВД, число юных пострадавших за девять месяцев 2025 года подскочило на 120 процентов.

