Интернет и СМИ
ВсеИнтернетКиберпреступностьCoцсетиМемыРекламаПрессаТВ и радиоФактчекинг
23:05, 26 октября 2025Интернет и СМИ

Российские дети стали намного чаще страдать от мошенников

МВД: Число пострадавших от мошенников детей в России подскочило на 120%
Андрей Прокопьев (ночной линейный редактор)

Фото: Belkin Alexey /news.ru / Global Look Press

Количество детей, пострадавших от мошеннических действий в интернете, за девять месяцев 2025 года выросло на 120 процентов. Такими цифрами делится Управление по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий (УБК) МВД в своем Telegram-канале.

Как уточняют в ведомстве, такая тенденция — тревожный сигнал, поскольку аферисты научились использовать несовершеннолетних при похищении крупных денежных сумм. В арсенал киберпреступников входят различные схемы и психологические манипуляции, которые специально адаптированы под эту возрастную группу.

Важным остается вопрос обеспечения цифровой безопасности своего чада для родителей. В этой связи есть несколько простых правил — доверительное общение с ребенком, совместное времяпровождение в интернете, функция родительского контроля в гаджете ребенка, пояснительные разговоры о безопасности в информационном пространстве, мониторинг финансов и онлайн-покупок, уточнили в министерстве.

Ранее правоохранители призвали детей сразу обращаться к родителям в случае сетевых угроз. В МВД рекомендовали запомнить слова и выражения, которые часто применяют злоумышленники, чтобы запугать ребенка в разговоре.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    В Белгородском водохранилище после удара ВСУ начал падать уровень воды. Ниже по течению затопило блиндажи российских военных

    ВСУ три раза попытались ударить по российскому региону

    Сын Плющенко выиграл соревнования по фигурному катанию с единственным участником

    Легкость, прочность и идеальный размер. Как за последние годы изменились презервативы и что важно о них знать?

    ФСБ займется трудными подростками. Почему спецслужба решила работать с юными хулиганами и к чему это приведет?

    Зеленский рассказал о проблеме с ракетами «Фламинго»

    Аэропорт Вильнюса приостановил работу из-за метеозондов с сигаретами

    В Европе назвали главное преимущество «Буревестника» перед Tomahawk

    В США высказались об оказавшемся на грани краха Западе

    В Швеции заявили о способности «Буревестника» пробить «дыры» в «Золотом куполе» США

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости