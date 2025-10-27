Российские дети стали намного чаще страдать от мошенников

МВД: Число пострадавших от мошенников детей в России подскочило на 120%

Количество детей, пострадавших от мошеннических действий в интернете, за девять месяцев 2025 года выросло на 120 процентов. Такими цифрами делится Управление по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий (УБК) МВД в своем Telegram-канале.

Как уточняют в ведомстве, такая тенденция — тревожный сигнал, поскольку аферисты научились использовать несовершеннолетних при похищении крупных денежных сумм. В арсенал киберпреступников входят различные схемы и психологические манипуляции, которые специально адаптированы под эту возрастную группу.

Важным остается вопрос обеспечения цифровой безопасности своего чада для родителей. В этой связи есть несколько простых правил — доверительное общение с ребенком, совместное времяпровождение в интернете, функция родительского контроля в гаджете ребенка, пояснительные разговоры о безопасности в информационном пространстве, мониторинг финансов и онлайн-покупок, уточнили в министерстве.

Ранее правоохранители призвали детей сразу обращаться к родителям в случае сетевых угроз. В МВД рекомендовали запомнить слова и выражения, которые часто применяют злоумышленники, чтобы запугать ребенка в разговоре.