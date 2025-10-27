На Украине методы защиты подстанций описали словами «а где-то пофигизм»

Специалист Бескрестнов заявил о пофигизме в защите подстанций на Украине

Ответственные за оборону подстанций на Украине подходят к работе безответственно. Об этом заявил украинский специалист по системам радиоэлектронной борьбы (РЭБ) и связи Сергей Бескрестнов с позывным Флэш в Telegram-канале.

«Езжу по стране, обращаю внимание на подстанции. Где-то люди стараются закрыть все максимально качественно, как могут. А где-то пофигизм», — написал он.

Специалист также показал один из разрушенных ударом российских войск трансформатор, который был огорожен шестью рядами блоков по сторонам, однако никак не был накрыт сверху. Флэш также призвал власти страны создать экспертные группы, которые объедут Украину с реальной оценкой принятых мер по защите и рекомендациями.

Ранее стало известно, что на Украине после атак по объектам энергетики подорожали генераторы и зарядные станции. Торговые сети подняли цены на некоторые модели на 60 процентов.