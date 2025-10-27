Бывший СССР
На Украине рассказали о новом плане по ослаблению режима Зеленского

На Украине на фоне скандалов назревает план по ослаблению режима Зеленского
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)
Владимир Зеленский

Владимир Зеленский. Фото: Kay Nietfeld / dpa / Global Look Press

На фоне коррупционных скандалов на Украине назревает план по нанесению удара по режиму Владимира Зеленского. С таким заявлением выступило украинское издание «Страна.ua».

«Цель “антизеленской коалиции” — ослабление власти Зеленского через лишение его контроля над большинством в Раде, а затем и контроля над Кабмином», — сказано в статье.

В материале также подчеркивается, что в стране растет недовольство ситуацией на поле боя. Обвинения в сторону Владимира Зеленского в провалах ВСУ для него «потенциально еще более опасны», указали авторы.

Ранее издание «Украинская правда» со ссылкой на данные социологических опросов написало, что количество пессимистов на Украине, которые считают, что через десять лет страна будет разрушена с большим оттоком населения, выросло в девять раз.

В свою очередь, премьер Польши Дональд Туск в интервью журналистам раскрыл слова Владимира Зеленского, который сообщил ему, что республика готова воевать еще 2-3 года.

