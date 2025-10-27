Наука и техника
20:25, 27 октября 2025Наука и техника

Обнаружено ускоряющее заживление ожогов природное средство

БСМ: Мази на основе экстрактов трутовых грибов ускоряют заживление ожогов
Екатерина Графская
Екатерина Графская (Редактор отдела «Наука и техника»)

Фото: Christian Hütter / imageBROKER.com / Globallookpress.com

Исследователи Уральского федерального университета показали, что мази на основе экстрактов трутовых грибов Ganoderma applanatum и Fomitopsis pinicola эффективно ускоряют заживление ожогов и уменьшают воспаление. Работа специалистов опубликована в журнале Бюллетень сибирской медицины (БСМ).

В ходе эксперимента на 20 лабораторных крысах ученые моделировали ожоги III степени и обрабатывали повреждения мазями с добавлением грибных экстрактов и ланолина. Уже к 14-му дню у животных наблюдалась полная эпителизация и образование прочного рубца с развитой соединительной тканью. При этом значительно снижались признаки воспаления, отека и нарушения кровообращения в тканях.

Авторы отмечают, что биоактивные соединения трутовых грибов стимулируют деление клеток, усиливают микроциркуляцию и ускоряют процессы регенерации кожи. По их мнению, такие экстракты могут стать перспективной основой для создания новых природных ранозаживляющих препаратов, способных заменить или дополнить традиционные аптечные мази.

Ранее стало известно, что экстракт листьев бергамота помогает восстановить обмен веществ и защитить печень при ожирении.

    Обсудить
