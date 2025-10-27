Обнаружено ускоряющее заживление ожогов природное средство

БСМ: Мази на основе экстрактов трутовых грибов ускоряют заживление ожогов

Исследователи Уральского федерального университета показали, что мази на основе экстрактов трутовых грибов Ganoderma applanatum и Fomitopsis pinicola эффективно ускоряют заживление ожогов и уменьшают воспаление. Работа специалистов опубликована в журнале Бюллетень сибирской медицины (БСМ).

В ходе эксперимента на 20 лабораторных крысах ученые моделировали ожоги III степени и обрабатывали повреждения мазями с добавлением грибных экстрактов и ланолина. Уже к 14-му дню у животных наблюдалась полная эпителизация и образование прочного рубца с развитой соединительной тканью. При этом значительно снижались признаки воспаления, отека и нарушения кровообращения в тканях.

Авторы отмечают, что биоактивные соединения трутовых грибов стимулируют деление клеток, усиливают микроциркуляцию и ускоряют процессы регенерации кожи. По их мнению, такие экстракты могут стать перспективной основой для создания новых природных ранозаживляющих препаратов, способных заменить или дополнить традиционные аптечные мази.

