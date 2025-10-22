Обнаружено природное оружие против болезней печени

FRI: Экстракт листьев бергамота защищает печень при ожирении

Ученые из Университета Сан-Паулу и Федерального университета Риу-Гранди-ду-Сул (Бразилия) доказали, что экстракт листьев бергамота способен восстанавливать метаболический баланс и защищать печень при ожирении. Результаты опубликованы в журнале Food Research International (FRI).

В ходе эксперимента лабораторным крысам с индуцированным ожирением в течение нескольких недель давали экстракт Citrus bergamia. Исследователи зафиксировали заметное улучшение показателей липидного обмена: уровень общего холестерина и триглицеридов снижался, а концентрация «хорошего» HDL-холестерина — повышалась. Кроме того, животные теряли вес и демонстрировали уменьшение общей жировой массы.

Биохимический анализ показал, что бергамот оказывает выраженное антиоксидантное и противовоспалительное действие, снижая уровень активных форм кислорода и воспалительных цитокинов в клетках печени. Это замедляло развитие метаболически ассоциированной жировой болезни печени (MASLD) — одного из ключевых осложнений ожирения.

По словам авторов, полученные данные открывают перспективу использования экстракта листьев бергамота как природного средства для профилактики метаболических нарушений. Ученые подчеркивают, что следующими шагами станут клинические испытания на людях, которые помогут определить оптимальные дозировки и подтвердить безопасность вещества при длительном применении.

Ранее ученые выяснили, что экстракт недозрелых мандаринов способен одновременно блокировать образование жировых клеток и ускорять расщепление жира.